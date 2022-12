Iran : Arrestation de l’avocat des journalistes ayant couvert la mort de Mahsa Amini

Me Kamfirouzi est l’avocat d’Elaheh Mohammadi, 35 ans, la reporter de Ham Mihan, et de Niloufar Hamedi, 30 ans, la photographe du journal Shargh, détenues depuis septembre. L’Autorité judiciaire les a inculpées en novembre de «propagande contre le système» et de «complot contre la sécurité nationale», pour avoir attiré l’attention sur l’affaire Mahsa Amini. L’avocat «n’a reçu aucune convocation, il est détenu sans aucune forme légale et la raison de son arrestation reste inconnue», a déclaré à Ham Mihan sa défense Mohammad Ali Bagherpour.