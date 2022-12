Pérou : Arrestation de six personnes dont trois hauts gradés de la police

Perquisitions dans plusieurs villes

Le ministère public enquête sur Pedro Castillo et Walter Ayala pour les délits présumés de parrainage illégal et organisation criminelle.

Pedro Castillo a été destitué puis arrêté le 7 décembre après avoir tenté de dissoudre le Parlement et annoncé vouloir gouverner par décrets, une action qualifiée de «coup d’Etat» par le Parlement et pour laquelle il est poursuivi pour «rébellion» et «conspiration». Instituteur d’origine rurale, il a gouverné moins d’un an et demi, une période marquée par une profonde crise politique.