Biélorusse soupçonné d’espionner pour la Russie arrêté en Pologne

Varsovie, un allié clef des Occidentaux dans le conflit entre l’Ukraine et la Russie, avait annoncé fin juin l’arrestation d’un joueur de hockey sur glace russe qui évoluait dans le championnat national, dans le cadre de l’enquête sur ce réseau présumé. Selon le gouvernement polonais, l’homme biélorusse est arrivé en Pologne en 2021 et «a maintenu des contacts avec des citoyens de la Fédération de Russie qu’il rencontrait à Saint-Pétersbourg et en Crimée». «L’homme changeait souvent de moyen de communication et détruisait les traces de ses activités criminelles», a ajouté le gouvernement dans un communiqué vendredi, précisant que le suspect de 39 ans avait plaidé «en partie coupable».