Turquie : Arrestation d’un député prokurde en plein Parlement

Les autorités turques ont arrêté dimanche un député prokurde d’opposition qui refusait de quitter le Parlement depuis plusieurs jours. Selon son parti, il protestait contre le retrait de son mandat après une condamnation pour «terrorisme».

Le député Faruk Gergerlioglu «a été emmené de force alors qu’il était en pyjama et en pantoufles» par «près de 100 policiers», a déclaré le Parti démocratique des peuples (HDP, prokurde) dans un communiqué. Célèbre pour ses combats en faveurs des droits humains, Faruk Gergerlioglu a été déchu de son mandat mercredi, après la confirmation par la justice d’une condamnation à deux ans et demi de prison pour «propagande terroriste». Le député rejette ces accusations et sa destitution a été condamnée par plusieurs ONG et pays occidentaux.