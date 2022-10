Norvège : Arrestation d’un deuxième Russe muni d’un drone

Vendredi, la police norvégienne avait déjà annoncé l’interpellation d’un autre citoyen russe en possession de drones et d’une série de photos et de vidéos.

Photos d’hélicoptères de l’armée

Cet homme de 51 ans, qui était également en possession d’appareil photo et dont le nom n’a pas été divulgué, a été interpellé vendredi, soupçonné d’avoir fait voler un drone au-dessus de ce pays scandinave, ce qu’il a avoué, selon les autorités. La police de la ville septentrionale de Tromso a déclaré dans un communiqué avoir «confisqué une grande quantité d’équipements photographiques, y compris un drone et une cache de cartes mémoire».

Le matériel saisi comprenait des photographies d’un aéroport à Kirkenes, dans le Grand Nord, non loin de la frontière avec la Russie, et d’hélicoptères Bell de l’armée norvégienne, a-t-elle précisé. La Norvège est en état d’alerte depuis que de mystérieux aéronefs sans pilote ont été aperçus à proximité de plateformes de forage pétrolier et gazier en mer.