Inde : Arrestation d’un directeur de site de fact-checking

Le journaliste Mohammed Zubair, directeur d’un site de fact-checking, est connu pour être critique du premier ministre nationaliste Narendra Modi.

Mohammed Zubair a été arrêté à New Delhi après avoir été convoqué pour un interrogatoire dans une affaire antérieure, a déclaré Pratik Sinha, qui dirige le site Alt-News avec Mohammed Zubair. Il a précisé sur Twitter que son collègue avait été arrêté illégalement et était détenu par la police à New Delhi.