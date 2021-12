Inde : Arrestation d’un meurtrier qui voulait passer pour mort

Bien décidé à éviter le procès pour le meurtre présumé de sa fille parce qu’elle avait fugué, il a assassiné un maçon pour faire passer son cadavre pour le sien.

Le corps de la victime, portant les vêtements de Sudesh Kumar et sa carte d’identité, avait été découvert le mois dernier par la police à Ghaziabad, dans la banlieue de New Delhi. «Le corps était partiellement calciné et son visage méconnaissable», a déclaré à l’AFP, le commissaire de police Iraj Raja. «Nous sommes remontés jusqu’à son domicile et avons demandé à sa femme d’identifier le corps», a raconté le policier.