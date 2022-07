Maroc : Arrestation d’un pirate informatique français sur demande du FBI

«Impérialisme américain» dénoncé

«Il n’a séjourné qu’en France et au Maroc. Si piraterie il y a eu, c’est depuis la France. Le juge naturel est le juge français», a souligné son avocat Me Philippe Ohayon, qui demande que son client soit extradé vers la France et non aux États-Unis. Il a adressé des courriers en ce sens au président de la République française, Emmanuel Macron, au ministre de la Justice français Éric Dupond-Moretti et au parquet d’Épinal dans les Vosges, où est domicilié son client. «Nous ressentons une forme d’impérialisme judiciaire américaine», a ajouté Me Ohayon.