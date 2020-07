Zurich

Arrestation d’une bande qui a commis plus de 70 délits

Vols, cambriolages, escroqueries, fraudes: quatorze personnes, dont des mineurs, sont tombées après l’arrestation de l’un d’eux, pincé pour vol à la tire.

Quatorze personnes, âgées de 17 à 33 ans, ont écumé les cantons de Zurich, d’Argovie et de Thurgovie entre février et septembre 2019. Cette bande était spécialisée dans les vols, la fraude ou encore l’escroquerie. Elle a ainsi à son actif plus de 70 délits, dont 44 cambriolages et vols qualifiés, pour un butin total évalué 760'000 francs et composé principalement d'argent liquide, de bijoux, d'appareils électroniques ou encore d'outils.