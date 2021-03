Etats-Unis : Arrestation musclée d'une femme noire avec sa fillette

La police de Rochester, dans l’État de New York, a de nouveau été mise en cause après la diffusion d'images de l'interpellation d'une femme noire accompagnée de sa fille.

Mises en ligne vendredi, les images, datées du 22 février, montrent un policier accostant une femme et lui expliquant que le propriétaire d'un commerce tout proche l'accuse d'avoir volé des articles quelques minutes plus tôt. Elle assure n'avoir rien volé et montre spontanément le contenu de son sac à main. Mais le policier refuse de la laisser partir. Elle se met alors à courir et plusieurs agents la poursuivent avant de la plaquer au sol.