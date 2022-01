Synagogue : Arrestations au Royaume-Uni après la prise d’otages au Texas

Un Britannique avait pris quatre personnes en otages samedi dans une synagogue de la banlieue de Dallas au Texas, avant d’être tué lors de l’assaut de la police.

Le président des États-Unis a confirmé que le suspect, identifié par le FBI comme étant le ressortissant britannique Malik Faisal Akram, âgé de 44 ans, avait «insisté pour obtenir la libération de quelqu’un qui est en prison depuis dix ans», et avait «tenu des propos antisémites et anti-Israël».

«Acte de terrorisme»

Otages sains et saufs

Les quatre otages ont tous été libérés de la synagogue de la congrégation Beth Israël à Colleyville, ville d’environ 23’000 habitants à une quarantaine de km de Dallas sains et saufs samedi soir. Parmi eux, un rabbin local respecté, Charlie Cytron-Walker, qui a raconté que «l’homme armé était devenu de plus en plus agressif et menaçant dans la dernière heure de la prise d’otages».