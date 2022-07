Iran : Arrestations de défenseurs du lac Ourmia

Des individus accusés de perturber la sécurité ont été arrêtés après avoir protesté contre l’assèchement du lac Ourmia au nord-ouest de l’Iran, a rapporté dimanche l’agence Irna citant des officiels. «De nombreux éléments malfaisants et hostiles qui n’avaient d’autre objectif que de saccager des biens publics et de perturber la sécurité de la population ont été identifiés et arrêtés», a indiqué le chef de la police de la province d’Azerbaïdjan-Occidental, Rahim Jahanbakhsh, cité par l’agence officielle Irna.

Désastre écologique

L’assèchement du lac d’Ourmia qui a débuté dans les années 90 est considéré comme un désastre écologique pour cette région de montagnes. La pièce d’eau, naguère présentée comme le plus grand lac du Moyen-Orient et l’un des plus grands lacs hypersalés au monde, est située entre deux des dix plus grandes villes d’Iran (Tabriz et Ourmia), et plus de six millions de personnes vivent de l’agriculture autour de ses berges.