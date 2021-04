Israël : Arrestations et blessés lors de heurts à Jérusalem et Jaffa

Dans la nuit de dimanche à lundi, deux villes du pays ont été le théâtre d’affrontements entre Arabes israéliens, communauté juive et forces de l’ordre.

Plusieurs personnes ont été blessées et huit arrêtées lors de heurts dans la nuit de dimanche à lundi à Jérusalem-Est et dans la ville à majorité arabe de Jaffa près de Tel-Aviv, selon des sources israéliennes et palestiniennes.