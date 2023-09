Espionnage: Londres dénonce des «interférences chinoises» 

Des agents de la police antiterroriste, chargée d’enquêter sur les menaces étatiques et les affaires d’espionnage, «ont arrêté deux hommes le 13 mars, soupçonnés d’infractions à l’article 1 de la loi sur les secrets officiels de 1911», a indiqué Scotland Yard dans un communiqué. Le premier a été interpellé dans la région d’Oxford, l’autre à Edimbourg. Tous deux ont été remis en liberté en attendant une nouvelle étape début octobre, a précisé la police de Londres sans plus de détails.

Selon le «Sunday Times», le deuxième homme a eu des contacts avec des députés du parti conservateur au pouvoir alors qu’il occupait un poste d’assistant parlementaire. Parmi eux figuraient le secrétaire d’Etat à la Sécurité, Tom Tugendhat, et Alicia Kearns, la présidente de la commission des Affaires étrangères de la Chambre des communes. Il s’agit d’un Britannique ayant travaillé sur la politique internationale, notamment sur les relations avec Pékin, et qui a déjà travaillé en Chine, ajoute le journal.

«Inacceptable»

Selon un porte-parole de Downing Street, le dirigeant conservateur a rencontré son homologue dimanche en marge du sommet à New Delhi et lui a fait part de sa «profonde préoccupation au sujet d’interférences chinoises dans la démocratie parlementaire britannique». Selon l’agence officielle Xinhua, le Premier ministre chinois a estimé que la Chine et le Royaume-Uni devraient gérer correctement leurs désaccords ainsi que respecter leurs intérêts fondamentaux et leurs préoccupations majeures respectifs.