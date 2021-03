Une manifestation organisée par le collectif «Grève féministe de Zurich» a eu lieu dimanche après-midi à Zurich. Le regroupement, non-autorisé par les autorités, a mobilisé de nombreuses manifestantes qui ont été stoppées par les forces de l’ordre. La police était effectivement présente sur place et a mis fin à l’événement peu après 14 heures. Les officiers ont précisé à 20 Minuten qui l’interdiction avait été prononcée samedi et que les personnes présentes sur l’Helvetiaplatz risquent d’être refoulées ou arrêtées.

À 15h30 pourtant, les manifestants expulsés se sont à nouveau rassemblés sur l’Helvetiaplatz. La police a alors décidé de muscler ses interventions et a fait usage de spray au poivre pour disperser les personnes présentes. Plusieurs interpellations ont eu lieu. Des canons à eau ont également été mobilisés sur la place. Plusieurs vidéos montrent notamment une violente arrestation: une manifestante est attrapée par un agent et jetée au sol. D’autres militants tentent d’intervenir mais ils sont rapidement repoussés par les policiers. Les forces de l’ordres affirment sur Twitter qu’elles ont été victimes d’attaques et ont donc été forcées de hausser le ton.