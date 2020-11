Il ne sera plus possible de circuler en continu sur l’autoroute de contournement dès 22h, ce samedi , jusqu’au lendemain à 7h. En raison des travaux de démolition de l’ancien passage supérieur de Colovrex, le tronçon entre la sortie Genève-Aéroport et l’échangeur du Vengeron, à Bellevue GE), sera fermé dans les deux sens. Pour les automobilistes qui circuleront en direction de Lausanne, une déviation depuis Cointrin les dirigera sur le réseau secondaire, jusqu’à l’échangeur de Coppet (VD). Pour ceux qui rouleront en direction de la France, ils seront invités à sortir au Vengeron et à emprunter ensuite la route du lac. Ces mesures sont susceptibles de changer en cas d’imprévus majeurs, précise l’Office fédéral des routes.