Familles séparées sous Trump : Arrêt des négociations pour dédommager les migrants

Le gouvernement de Joe Biden a annoncé qu'aucun accord n'avait été trouvé avec les avocats des familles de migrants séparées sous la présidence Trump, sans fermer la porte à un futur accord.

Image d’illustration à la frontière entre les États-Unis et le Mexique.

Bataille juridique

«Bien que les parties n’ont pas réussi à trouver un accord de règlement cette fois-ci, nous restons déterminés à dialoguer avec les plaignants et à rendre justice aux victimes de cette politique odieuse», a déclaré le ministère de la Justice dans un communiqué. Les plaignants, qui demandent une indemnisation pour les dommages psychologiques subis par les séparations, ont annoncé qu’ils allaient poursuivre leur bataille juridique.

Changement de politique

«Nous allons retourner devant les tribunaux, le traumatisme infligé à ces enfants et parents par notre propre gouvernement est incompréhensible. Nous devons faire ce qu’il faut», a déclaré à l’AFP Lee Gelernt, avocat de l’association Union américaine pour les libertés civiles (ACLU). Suite à son investiture en janvier, le président démocrate Joe Biden avait promis de mener une politique migratoire plus «humaine» après l’ère Trump et sa politique dite de «tolérance zéro», lancée en 2018.