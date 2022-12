Panama : Arrêt des opérations dans la plus grande mine de cuivre d’Amérique centrale

Le président Laurentino Cortizo a ordonné jeudi l’arrêt des opérations menées dans le pays par la société canadienne First Quantum Minerals, qui y exploite une gigantesque mine de cuivre.

«J’ai décidé (…) de demander au ministre du Commerce qu’il exécute un plan de préservation et de gestion sûre, c’est-à-dire uniquement destiné au maintien du projet Cobre Panama», le nom de cette mine qui produit 300’000 tonnes de cuivre par an, a déclaré le président dans un message télévisé. En clair, cela signifie l’arrêt des opérations pour cette société canadienne qui contribue à hauteur de 75% des exportations et 4% du Produit intérieur brut (PIB) du Panama.