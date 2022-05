Belle action des CFF : Arrêt spécial pour une femme dans le mauvais train et standing ovation

Un convoi s’arrête spécialement pour laisser descendre une Argovienne qui était montée par erreur dans le train de nuit pour Amsterdam. Une employée CFF a été chaleureusement applaudie.

Le wagon tente de lui remonter le moral

Cinq minutes plus tard, l’hôtesse de train revient vers la malheureuse passagère et lui annonce qu’elle a parlé avec le conducteur pour un arrêt exceptionnel à Lenzbourg. Une possibilité toutefois rejetée en raison des trains qui suivaient, explique-t-elle. Ce geste touche déjà l’Argovienne qui n’en revient pas qu’un arrêt ait été envisagé pour elle et qui remercie du coup la contrôleuse. Entretemps, raconte le journal, tout le compartiment vibre avec la voyageuse et tente de lui remonter le moral.