Grisons: Arrêté à la frontière avec un arsenal dans le coffre

Office fédéral des douanes et de la sécurité des frontières

Le matin du 25 mai dernier, des gardes-frontière en poste à douane de Castasegna (GR) ont contrôlé un Italien de 56 ans qui entrait en Suisse. Dans son coffre, les collaborateurs de l’Office fédéral des douanes et de la sécurité des frontières (OFDF) ont découvert un petit arsenal d’armes.

S’y trouvaient un pistolet 9mm non chargé de marque Taurus, 32 munitions de 9 mm, plusieurs couteaux et une dague, un coup-de-poing américain, une hache et un appareil à électrochocs déguisé en téléphone portable, liste l’OFDF dans un communiqué de presse ( ndlr: en italien). Toutes les armes ont été remises à la police cantonale des Grisons, qui s’est aussi chargée des procédures visant le conducteur de la voiture.