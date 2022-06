Paris : Arrêté à la gare avec deux armes automatiques dans un sac de sport

Un homme de 19 ans a été interpellé vendredi après avoir été contrôlé à la gare Montparnasse avec un fusil d’assaut et un pistolet dans son bagage. Il a été placé en garde à vue.

Un jeune homme a été placé en garde à vue vendredi à Paris après avoir été contrôlé en gare Montparnasse avec dans son bagage un fusil d’assaut, un pistolet automatique ainsi que leurs munitions, a-t-on appris de source policière. Tout son arsenal était «enveloppé et conditionné avec de l’adhésif noir» dans un sac de sport.

Connu de la police

Le jeune homme, originaire des Alpes-Maritimes, est connu pour des faits «en lien avec les stupéfiants», a précisé une source proche du dossier. Un pochon contenant de la résine de cannabis et un joint roulé ont été retrouvés sur lui, dans une sacoche en bandoulière, selon la source policière. Une enquête pour «port d’armes de catégories A et B» a été ouverte et confiée au 3e district de la police judiciaire parisienne, a indiqué le parquet de Paris.