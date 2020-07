Italie

Arrêté après avoir remercié «Allah pour le Covid»

Fin mars, la police a intercepté des discussions entre un Italien de 38 ans et des mineurs qu’il incitait à rejoindre le groupe Etat islamique.

Dans l’une d’elles, on peut l’entendre dire que la crise sanitaire liée au coronavirus est «une bonne chose voulue par Allah» car «les gens deviennent fous». Il se réjouissait notamment du fait que tout ce qui est «haram» (interdit au sens du Coran) était de plus en plus «difficile à faire». Autrement dit, les «infidèles» ne peuvent plus boire, fumer, prendre de la drogue aussi facilement qu’auparavant.