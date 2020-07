Bryshere Gray

Arrêté après avoir tenté d’étrangler son épouse

L’acteur et rappeur Bryshere Gray a été mis en examen pour violences domestiques.

L’Américain, qui a campé le rôle d’Hakeem Lyon dans la série «Empire» et qui est connu dans la musique sous le pseudo de Yazz The Greatest, a été arrêté à son domicile le dimanche 12 juillet 2020. Les forces de l’ordre de la ville de Goodyear, dans l’Arizona, sont intervenues après avoir reçu un appel de détresse vers 22h15 d’une femme affirmant avoir été agressée par son mari, Bryshere Gray.

Selon un communiqué de la police, la malheureuse a expliqué avoir été étranglée par l’acteur jusqu’à en perdre connaissance. Elle a été «soignée pour des blessures non mortelles». L’artiste de 26 ans ne s’est pas encore prononcé sur son arrestation, ni sur le fait qu’il était marié, ce que le public et les médias ignoraient.

On rappellera que Bryshere Gray n’est pas la première star d’«Empire» à faire la une des magazines people. En 2019, Jussie Smollett, acteur noir et homosexuel qui a interprété Jamal Lyon dans la série, a été soupçonné d’avoir inventé de toutes pièces son agression raciste et homophobe par deux partisans du président Donald Trump. Il a été condamné à payer une forte amende.