Trey Songz : Arrêté après une rixe avec un policier

Alors qu’il assistait à un match de football américain, Trey Songz s’est battu avec un agent de police devant des fans médusés.

D’après des témoins, le chanteur américain de 36 ans aurait été chahuté par des spectateurs assis derrière lui qui l’avaient reconnu. Il leur aurait alors demandé de se taire. C’est à ce moment-là qu’un agent de police se serait approché de la star et l’aurait agrippée sans avertissement. Pris au dépourvu, Trey se serait défendu. Dans les images diffusées par le site américain, on voit les deux hommes en train de se battre tandis qu’on entend hurler des fans contre le policier pour qu’il relâche l’artiste. «Laissez-le, il n’a rien fait de mal!» crie l’un d’eux. Peine perdue. Menotté, Trey a été embarqué au commissariat, avant la fin du match. Accusé de résistance à une arrestation et d’agression contre un policier, il y serait resté 24 heures avant d’être libéré.