France voisine : Arrêté avec 160’000 euros et de la drogue dans son auto

Interpellé près de la frontière franco-genevoise, un Russe établi dans le canton est soupçonné de blanchiment.

Un homme de 28 ans, d’origine russe et domicilié à Genève, fera l’objet d’une comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Thonon (Haute-Savoie/F), lundi. Soupçonné de blanchiment de trafic de stupéfiants, il a été arrêté le 2 février dernier lors d’un contrôle au péage de Viry (Haute-Savoie/F), à proximité de la frontière franco-genevoise. L’automobiliste, qui revenait de Paris, avait à bord de son véhicule six grammes de résine de cannabis et 160’000 euros en petites coupures, dont il n’a pas pu justifier la provenance, indique le «Dauphiné Libéré». L’homme a affirmé être gemmologue. Des perquisitions ont eu lieu à son domicile à Genève.