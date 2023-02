Saint-Gall : Arrêté avec 30’000 francs de drogue dans les intestins

Lors d’un contrôle d’identité, lundi 6 février, dans le Krontal, la police a soupçonné qu’un homme pouvait avoir des drogues cachées dans son corps. Un examen par scanner a confirmé les soupçons. Ce Nigérian de 31 ans transportait plus de 100 sachets de drogue dans l’estomac et l’intestin, indique mercredi la police saint-galloise. Le trentenaire a été arrêté. Dans des toilettes spécialement prévues à cet effet dans la prison préventive, il a éliminé les sachets. Au total, ce sont environ un kilogramme d’héroïne et cent grammes de cocaïne qui ont été saisis. La drogue a une valeur marchande estimée à plus de 30’000 fr. L’homme, qui réside en Italie, se trouve en détention préventive. Le ministère public mène la suite de l’enquête en collaboration avec la police cantonale de Saint-Gall.