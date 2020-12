France : Arrêté avec 4 kg de cocaïne, un militaire se suicide

Placé en garde à vue pour avoir été arrêté en possession de 4 kg de cocaïne, un militaire français de 33 ans a volé l’arme d’une policière et s’est donné la mort.

Mort à l’hôpital

Blessé, il est mort lors de son transport à l’hôpital, a précisé le parquet de Créteil, qui a confié à l’IGPN (Inspection générale de la police) une enquête pour «recherche des causes de la mort».

Relativement préservée jusqu’en 2011, la liaison Cayenne-Orly est aujourd’hui le point de passage aérien le plus utilisé pour l’importation de la cocaïne sud-américaine en France.

Entre 15 et 20% des entrées de cocaïne

Le trafic entre la Guyane et Paris représente entre 15 et 20% des entrées de cocaïne sur le territoire français, selon un rapport sénatorial publié en septembre.

Entre 20 et 30 «mules», qui s’introduisent la drogue sous forme d’ovules dans leur corps ou la dissimulent dans leurs vêtements ou bagages, tentent de prendre chaque vol au départ de Cayenne et à destination d’Orly, et 8 à 10 y parviennent, selon ce rapport.