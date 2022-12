Canton de Schaffhouse : Arrêté avec 94 kg de haschisch dans sa voiture

Jeudi soir, un Biélorusse de 28 ans est entré en Suisse au volant de sa voiture en provenance d’Allemagne via Hofen, dans la commune de Thayngen (SH). Au passage de la frontière, son véhicule a été contrôlé dans le cadre d’une collaboration entre la police cantonale de Schaffhouse et l’Office fédéral des douanes et de la sécurité aux frontières. Les agents ont découvert une cavité contenant près de 94 kg de haschisch.