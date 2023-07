Arrêté avec plus de 9 kg de marijuana et de la coke

Une opération de contrôle conjointe des douanes française et suisse a eu lieu dans l’espace frontalier du canton de Neuchâtel et du Jura, du département du Doubs et du Territoire de Belfort, dans la matinée de lundi. Au péage autoroutier de Fontaine (FR), les douaniers ont procédé à un contrôle approfondi d’une voiture immatriculée en Pologne. Dans le coffre, ils ont découvert 9,1 kg de marijuana et 710 grammes de cocaïne.