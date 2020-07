Arrêté car il portait un drapeau pro-indépendance: une première

Rédiger un nouveau commentaire

Un peu comme pour un nutriscore, chaque produit (informatique, automobile, électroménager, habillement, etc.), chaque produit devrait afficher le pourcentage de composants chinois qu'il contient. Ainsi, libre à chacun de donner ou non de son l'argent à cette "démocratie". Cela est valable également pour l'horlogerie. ABE

Dids 01.07.2020 à 07:53

Et le monde ferme les yeux et commerce avec cette dictature. Pas très cohérant quand on voit les mouvements anti esclavages