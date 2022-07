Téhéran : «Arrêté» en Iran, le diplomate britannique a en fait quitté le pays

L’ambassadeur de Grande-Bretagne à Téhéran, a affirmé jeudi, que le diplomate britannique dont la télévision d’État iranienne a annoncé la veille l’arrestation, avait quitté l’Iran en décembre 2021.

Mercredi, la télévision d’État et l’agence de presse iranienne Fars ont annoncé l’interpellation , à une date non précisée, d’un diplomate britannique présenté dans une vidéo diffusée par la télévision comme Giles Whitaker. «Les informations sur la détention du numéro deux de l’ambassade sont très intéressantes», a déclaré avec ironie sur Twitter l’ambassadeur de Grande-Bretagne Simon Shercliff en allusion à Giles Whitaker qui a occupé le poste d’adjoint à l’ambassadeur de Grande-Bretagne à Téhéran. «Il a en fait quitté l’Iran en décembre (2021) à la fin de sa mission», a affirmé l’ambassadeur.

Mercredi, outre l’interpellation du diplomate britannique, Fars et la télévision d’État ont fait état de l’arrestation, également à une date non précisée, d’autres diplomates étrangers par les Gardiens de la Révolution, l’armée idéologique de l’Iran. «Le service de renseignement des Gardiens de la Révolution a identifié et arrêté des diplomates d’ambassades étrangères qui espionnaient en Iran», a affirmé Fars. Selon l’agence, le diplomate britannique a été ensuite «expulsé du pays». Mais selon la télévision il a juste été expulsé de «la zone» où les diplomates ont été interpellés dans le désert de Shahdad, dans la province de Kerman dans le sud-est de l’Iran. La région de Shahdad est fréquentée par les touristes.