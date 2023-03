Allemagne : Arrêté lors d’un contrôle avec de la marchandise non déclarée

La liste est longue: 16 visseuses sans fil, 17 chargeurs avec 37 batteries ainsi que 18 litres de champagne et 10 kilogrammes de café en provenance de Suisse. Les douaniers allemands d’une unité de contrôle de Friedrichshafen ont découvert ces marchandises, qui n’avaient pas été déclarées à l’entrée dans l'Union européenne, lors du contrôle d’une camionnette roumaine.

Le conducteur, âgé de 43 ans, devra s’acquitter de taxes de plus de 1500 francs et répondre de ses actes dans le cadre d’une procédure pénale fiscale. Comme on l’a appris hier, une partie de la marchandise a été saisie parce que le Roumain n’a pas pu régler l’amende lors du contrôle.