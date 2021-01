Samedi, peu avant midi, un lecteur était en route entre Stalden et Viège lorsqu’il a vu devant lui une voiture recouverte d’au moins 50 centimètres de neige. Malgré des appels et phares et des coups de klaxon, le conducteur n’a pas réagi. Le passager de la voiture qui suivait a alors filmé la scène.