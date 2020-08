États-Unis

Arrêté pour avoir acheté une Lamborghini avec un prêt d’aide aux PME

Un Texan a réussi à obtenir 1,6 million de dollars de l’État pour conserver ses employés durant la crise du Covid-19 alors qu’il n’a aucun salarié.

Avec l’argent obtenu de l’État, le fraudeur a acheté une Lamborghini à 200'000, un pick-up, une Rolex, de l’immobilier et dépensé des milliers de dollars dans des clubs de strip-tease. (Photo MIGUEL MEDINA / AFP)

Le gouvernement américain lui avait octroyé un prêt pour payer des employés qui n’existaient pas et il avait utilisé l’argent pour s’acheter une Rolex et une Lamborghini: un homme de 29 ans a été inculpé mardi au Texas et placé en détention.