Valence (F) : Arrêté pour avoir menacé de mort le personnel du collège de son fils

L’homme, âgé de 43 ans, n’avait pas supporté que son garçon de 11 ans soit sanctionné pour avoir crié «Allah Akbar!» lors de l’hommage rendu à Samuel Paty vendredi dernier.

L’élève, âgé de 11 ans, «a été amené à réfléchir sur son comportement» et «a de lui-même proposé de s’excuser auprès de son professeur et de ses camarades», indique le rectorat de l’académie de Grenoble dans un communiqué.

L’adolescent a cependant écopé d’un avertissement et son père, un agent de sécurité âgé de 43 ans, a été prévenu par téléphone. Durant l’entretien, il «félicitait le comportement de son fils», puis injuriait et menaçait une première fois la direction du collège, selon le Parquet.

Une bible, deux livres salafistes et plusieurs armes blanches

Lundi matin, l’homme pénétrait dans l’établissement et réitérait ses propos «de manière encore plus vive, allant jusqu’à prononcer des menaces de mort», selon le rectorat. La police a alors été alertée et le parent d’élève interpellé.