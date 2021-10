Etats-Unis – Arrêté pour trafic de drogue, le rappeur Fetty Wap risque la prison à vie

États-Unis : Arrêté pour trafic de drogue, le rappeur Fetty Wap risque la prison à vie

Le musicien, interpellé avec cinq autres individus à New York, est accusé d’avoir transporté, distribué et vendu plus de 100 kg de drogue, notamment de l’héroïne et du fentanyl.

De son vrai nom William Junior Maxwell II, Fetty Wap n’en est pas à son premier démêlé avec la justice américaine. AFP

Le rappeur américain Fetty Wap a été arrêté par la police à New York et est poursuivi pour trafic de drogue, notamment d’héroïne, ont annoncé vendredi les autorités judiciaires locales.

L’artiste de 30 ans, de son vrai nom William Junior Maxwell II, est mis en cause aux côtés de cinq individus devant un tribunal new-yorkais.

Ils sont accusés d’avoir transporté, distribué et vendu plus de 100 kg de drogues, notamment de l’héroïne et du fentanyl, un puissant opiacé de synthèse, à Long Island, près de New York, et dans le New Jersey de juin 2019 à juin 2020, selon un communiqué du Ministère de la justice.

Lors des perquisitions, les forces de l’ordre ont saisi près de 1,5 millions de dollars en liquide, 16 kilos de cocaïne, deux kilos d’héroïne, de nombreuses pilules de fentanyl et plusieurs armes, précise le communiqué.

Arrêté par le FBI jeudi après-midi à Long Island sur la zone d’un festival où il devait se produire, Fetty Wap est accusé d’avoir servi de «distributeur» au sein de ce trafic de stupéfiants.

Complice d’un gardien de prison

«Le fait que nous ayons arrêté un rappeur à succès et un gardien de prison dans le cadre de ce trafic montre à quel point le commerce de la drogue est devenu ignoble», a commenté Michael Driscoll, responsable du FBI à New York.

Fetty Wap, qui s’est fait connaître en 2015 avec son tube «Trap Queen», doit comparaître devant le tribunal vendredi après-midi. S’il est reconnu coupable, il risque une peine d’emprisonnement à vie.

Ce n’est pas la première fois que l’artiste a des démêlés avec la justice. Accusé d’avoir agressé trois employés d’un hôtel, Fetty Wap avait été arrêté par la police en 2019. Il a aussi été inculpé pour conduite en état d’ivresse en 2017.