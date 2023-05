Arrêté samedi, le meneur des antimonarchie a été libéré

Le mouvement républicain a indiqué tard samedi soir que son directeur Graham Smith et plusieurs autres membres étaient sortis de garde à vue après environ 16 heures de détention, précisant que leurs téléphones avaient été confisqués.

Militants antimonarchie arrêtés

«Le droit à manifester n’existe plus au Royaume-Uni», a déclaré sur Twitter Graham Smith. «On m’a souvent dit que le monarque servait à défendre nos libertés, maintenant nos libertés sont attaquées en son nom».

Six militants avaient été arrêtés tôt samedi matin alors qu’ils s’apprêtaient à manifester sur Trafalgar Square, sur le trajet de la procession menant le roi à l’abbaye de Westminster. Des centaines de pancartes «Not my King» (pas mon roi) ont également été saisies, selon Republic. Des centaines de sympathisants de l’organisation ont cependant pu manifester dans le calme, huant au passage du roi et de la reine.