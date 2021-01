Tessin : Arrêtée à la douane avec 226’000 fr. dans le coffre

Une Suissesse n’a pas réussi à cacher son pactole au passage de la frontière. La moitié du montant a été saisie.

La prochaine fois, elle fera sans doute plus attention. Ce samedi matin, une Suissesse a traversé la frontière entre la Suisse et l’Italie à Chiasso (TI) et a été contrôlée par les douaniers. Sauf qu’elle n’avait pas pris soin de dissimuler, dans son coffre, une machine à compter les billets de banque. Assez pour mettre la puce à l’oreille de la Guardia di Finanza italienne, qui a fouillé le véhicule.