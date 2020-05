Confinée en France

Arrêtée, elle sort sa dérogation de sa culotte

Partie faire un jogging, la double championne du monde de VTT Pauline Ferrand-Prevot ne s'est pas démontée lorsqu'elle a été contrôlée par la police.

Double championne du monde de VTT et ancienne championne du monde sur route et de cyclo-cross, Pauline Ferrand-Prevot est soumise aux mêmes règles de confinement que le reste de la population française. La cycliste, âgée de 28 ans, a raconté une anecdote croustillante sur sa page Facebook, relayée par le quotidien sportif «L'Équipe».

Elle a raconté la suite de son «aventure» sur sa page Facebook: «Pas de poche dans ma tenue de course à pied du jour, donc je mets mon attestation... dans ma culotte! Et, évidemment, c'est aujourd'hui qu'on me la demande! Il (ndlr: le représentant des forces de l'ordre qui l'a contrôlée) a été beaucoup plus gêné que moi, je tiens à le préciser.»