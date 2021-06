Bardonnex (GE) : Arrêtée et menottée à cause d’une confusion d’identité

Une Vaudoise qui s’apprêtait à aller en Espagne a été interpellée par la police genevoise, son profil correspondant à une recherche d’Interpol. Il s’agissait d’une erreur.

Un couac administratif a conduit à l’interpellation d’une femme qui n’avait rien à se reprocher. Les faits, décrits mardi par la «Tribune de Genève», se sont produits le samedi 5 juin. Cette coiffeuse et son mari, domiciliés à Mézières (VD), comptaient se rendre à Barcelone en voiture pour rendre visite à une amie dentiste et profiter de soins moins coûteux qu’en Suisse. Mais les époux n’ont pas pu quitt er le territoire helvétique. Alors qu’elle présentait les papiers d’usage et notamment ceux de son véhicule, l’épouse a soudainement été menottée, interpellée et interrogée par la police pendant plusieurs heures. On lui a expliqué que la voiture et son nom correspondaient à un mandat d’Interpol. Le véhicule a en outre été placé à la fourrière, avec une facture de plus de 1300 francs à la clé.