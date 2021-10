Consommation responsable - Arrêter la fast fashion en cinq jours, c’est possible grâce à ce challenge

S’instruire de façon ludique

La formation est segmentée en cinq vidéos ludiques. Après inscription (gratuit), on reçoit un mail par jour contenant une vidéo. «Cette série d’exercices, que j’appelle des missions, permet de repartir avec une action simple, claire et efficace à mettre en place dans sa vie, dès la fin du challenge, explique la créatrice de contenus. C’est un parcours simple pour s’habiller de manière plus responsable sans s’arracher les cheveux ni exploser son budget.»

Mayele Sakaneno est active sur son compte Instagram, intitulé The slow fashionista où elle diffuse des posts engagés. Là, elle aime à répéter une phrase à mi-chemin entre le credo et la punchline: «Il n’y a pas que Zara, dans la vie…» Fan inconditionnelle de second hand, elle partage avec ses followers ses looks préférés, ses bons plans vintage. Il lui arrive aussi de présenter des articles neufs dans sa sélection de mode éthique.