bien-être – Arrêter les réseaux sociaux a sauvé la vie de Selena Gomez

Elle est peut-être l’une des célébrité les plus suivies sur Instagram, mais Selena Gomez ne s’occupe pas de ses comptes personnellement. En effet, l’Américaine a quitté les médias sociaux depuis plusieurs années, comme elle l’explique dans le dernier numéro de «WWD»: «Je n'en retire rien. Cela n’améliore pas ma vie. J'ai craqué. J’ai complètement arrêté avec ça.»

Cela s’est passé il y a trois ans, quand elle s’est aperçue que les réseaux sociaux demandaient une attention permanente de sa part. «Pour être honnête, je me disais: C'est trop d'informations. C'est trop de ma vie personnelle qui s'étale partout, et c'est devenu incontrôlable. J'avais l'impression que mes pensées et tout ce que je faisais étaient scruté par un million de personnes dans le monde qui en disaient du bien et du mal.»

Garder le contact

Elle admet ne pas avoir complètement supprimé tous ses profils, suivant ainsi le conseil de son équipe de communication. «Je suis heureuse de ne pas l'avoir fait, parce que c'est un moyen tellement merveilleux de rester connecté avec mes fans. Quand j'y vais, cela me rend heureuse de savoir que je suis juste complètement honnête et fidèle.» Lorsque Selena Gomez souhaite poster quelque chose, elle l'envoie à un assistant et son équipe le postent sur ses profils.