Iran

Arrêtés alors qu’ils tentaient de vendre des bébés sur Instagram

La police a appréhendé trois personnes qui proposaient deux enfants sur le réseau social. L’une d’elles, au chômage et sans argent, a affirmé n’être qu’un intermédiaire.

La police avait été alertée par des «publicités pour vendre des bébés sur Instagram». Entre 10 et 15 comptes avaient partagé les photos sur le réseau social. Chaque enfant aurait été acheté entre 50 et 100 millions de rials (entre 1100 et 2200 francs) avant d'être mis en vente pour une somme oscillant entre 400 et 500 millions de rials (entre 9000 et 11’000 francs), selon Hossein Rahimi, qui n'a pas donné plus de détails.