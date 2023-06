Etats-Unis: Ils mangent un cygne après l’avoir confondu avec un gros canard

Trois adolescents du nord rural de l’État de New York ont été arrêtés pour avoir tué et mangé en famille… un cygne qu’ils auraient confondu avec un gros canard, selon la police locale.

Ce cygne, une femelle prénommée Faye et connue dans cette région de Syracuse, a été tué lors du long week-end dernier de «Memorial», qui célèbre les anciens combattants aux États-Unis, a annoncé la police de la bourgade de Manlius, à des centaines de kilomètres au nord de la ville de New York.

Les trois jeunes de 16, 17 et 18 ans sont mis en cause par la police pour vandalisme et vol. Les jeunes suspects sont accusés d’avoir dérobé Faye et ses quatre petits, des cygneaux, afin d’en faire des animaux domestiques, selon le récit qu’en a fait mardi devant la presse locale le sergent de police Kenneth Hatter.