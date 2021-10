France – Arrêtés dans une opération antistupéfiants, les politiciens relachés

«Hasbi Colak a été remis en liberté hier (samedi) à 16 h 30. Aucune charge n’a été retenue contre lui. Ses affaires personnelles et des scellés lui ont été restitués», a indiqué dimanche son avocat Me Jérémy Kalfon à un correspondant de l’AFP, confirmant une information d’une source proche du dossier.

Selon l’avocat de l’élu, «quand on fait partie d’une équipe municipale, on est en contact avec beaucoup d’administrés, et parmi eux, il peut y en avoir qui sont moins honnêtes que d’autres. Ce sont ces contacts qui ont pu mettre la puce à l’oreille des enquêteurs (...) Les policiers, à travers leurs questions, ont davantage voulu fermer des portes que les ouvrir».