«Outre le fait que nous allons perdre de l'argent, il y a d'autres choses qui me dérangent, a-t-il poursuivi. Les mesures de sécurité qu'on doit mettre en place sont tellement extrêmes qu'on ne peut pas décemment obliger des gens à mettre un masque pendant quatre heures. On fait en sorte qu'un match de hockey soit un moment de détente, que les gens soient contents et comment voulez-vous qu'ils passent un bon moment avec un masque sur le visage. Sur la base de quoi? D'un test, des chiffres, personne ne peut m'expliquer les raisons pour lesquelles on doit enfiler ces masques et prendre toutes ces mesures. Que vous soyez dix dans une forêt ou 10’000 pour chercher des fraises, c'est la même chose, non? On détruit des entreprises, des clubs, pourquoi? Cela m'énerve au plus haut point. Arrêtons d'être des moutons!»