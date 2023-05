Santé: Arrêts cardiaques: les chances de survie surestimées

Si un arrêt cardiaque survient hors d’un hôpital, seuls 10% des victimes survivent. Dans un hôpital, les chances doublent et passent à 20%. Mais dans tous les cas les trois quarts des survivants auront des séquelles durables dues à la mauvaise oxygénation du cerveau. Des chercheurs de l’Université et de l’Hôpital de Bâle viennent de publier une étude représentative qui montre que les sondés ont tendance à clairement surestimer leurs chances de survie sans subir de dommages.

Ils pensent qu’elles se situent entre 40 et 60%. Des résultats qui expliquent que 80% des personnes interrogées préféraient être réanimées en toute circonstance. Les arrêts cardiaques touchent environ 8000 personnes par année et sont une des principales causes de mortalité en Suisse.