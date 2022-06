Sommet du G7 : Arrivée du président américain Joe Biden en Allemagne

Le président américain est arrivé en Allemagne samedi soir pour un sommet du G7 où il doit discuter avec ses alliés d’un front uni face à la Russie et du nouvel accès de faiblesse de l’économie mondiale.

Au G7 comme à l’Otan, «vous allez voir clairement comment l’intention du président, dès le départ, de revitaliser nos alliances et nos partenariats nous a permis d’être au rendez-vous» pour «que la Russie rende des comptes», a-t-il promis. Joe Biden a aussi l’intention, selon lui, de démontrer à ses alliés que tenir tête à la Russie et faire face à la Chine sont des objectifs complémentaires, et non opposés.