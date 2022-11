Netflix : Arrivée d’un jeu «Stranger Things» VR fin 2023

Les fans de la série et amateurs de sensations fortes via un casque de réalité virtuelle peuvent se réjouir: Netflix lancera un jeu dédié qui nous placera dans la peau de Vecna fin 2023.

Netflix, comme bien des acteurs du numérique, lorgne de belle manière sur la manne financière que représentent les jeux vidéo. Ce ponte du streaming vidéo compte bien miser sur ses licences populaires pour en tirer le meilleur parti. D’ailleurs l’entreprise a déjà racheté plusieurs studios de création de jeux, et c’est le développeur Tender Claws qui est au travail sur le prochain volet tiré de la série à succès. Et il y a fort à parier que ce ne sera pas le dernier, tant les ambitions de Netflix sont grandes dans le domaine du divertissement vidéoludique.

Jouer à se faire peur

Le titre permettra de se glisser dans le rôle du grand méchant de la saison 4, Vecna, qui cherche à se venger d’Eleven et de Hawkins. Il sera question d’explorer des réalités inconnues à mesure que le joueur formera l’esprit de la ruche et apprivoisera le Void. Tout cela en prenant le contrôle des esprits et en faisant apparaître des cauchemars dans une quête de vengeance.

«Stranger Things» VR est, vous l’aurez deviné, un jeu mêlant action et horreur psychologique qui devrait nous donner des sueurs froides. Il arrivera à l’hiver 2023 sur les divers dispositifs VR disponibles sur le marché, sur PC et consoles. Le titre viendra compléter la série de jeux déjà mis en vente par Netflix, dont le titre mobile et consoles «Stranger Things 3: The Game» déjà disponible.