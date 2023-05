Valais: Arrosage déjà restreint pour éviter de futures sécheresses

Après des constats inquiétants en fin d’hiver, la situation est revenue à la normale dans les nappes phréatiques suisses. Mais des communes valaisannes, comme Leytron et Crans-Montana, sont inquiètes pour l’été à venir et ont déjà imposé des restrictions sur l’utilisation de l’eau, rapporte la RTS. «Cette année, on veut éviter la restriction en anticipant et en planifiant», explique Laurent Bagnoud, conseiller municipal de Crans-Montana, qui espère ainsi faire évoluer les habitudes de la population et éviter les pics de consommation.